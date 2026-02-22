В МВД рассказали, что за несвоевременную замену паспорта грозит штраф

Россиянам, не заменившим внутренний паспорт вовремя, грозит штраф до 5 тыс. рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

В ведомстве уточнили, что ответственность предусмотрена только за несвоевременную замену внутрироссийского паспорта. За просрочку замены заграничного паспорта штраф не установлен.

Так, для жителей регионов штраф составляет от 2 до 3 тыс. рублей. В Москве и Санкт-Петербурге сумма выше — от 3 до 5 тыс. рублей.

Ранее адвокат МКА «Клишин и партнёры» Виталий Богомолов рассказал в беседе с RT, что в случае потери паспорта на территории России необходимо незамедлительно лично обратиться в ближайший отдел полиции с письменным заявлением об утрате паспорта.