Росстандарт утвердил новый ГОСТ растворимого кофе

© Вечерняя Москва

Росстандарт обновил ГОСТ на растворимый кофе, действовавший с 1994 года. Новые стандарты вступят в силу с ноября 2026 года. Об этом стало известно в воскресенье, 22 февраля, из материалов, опубликованных на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Согласно документу, понятие растворимого кофе теперь официально распространяется на гранулированную и сублимированную формы, а не только на порошкообразную субстанцию. Также расширен перечень разрешенных ингредиентов — теперь производители могут использовать продукты растительного происхождения и различные пищевые компоненты, тогда как раньше перечень был строго ограничен (цикорий, рожь и др.).

Изменения коснулись и требований к внешнему виду: допускается наличие неплотно слежавшихся комочков, которые легко рассыпаются. Традиционное время растворения (30 секунд в горячей воде, три минуты в холодной) сохранилось, но для гранулированного кофе с единичными спекшимися частями допускается растворение до 2,5 минуты.

Новый ГОСТ носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей, если иное не предусмотрено законом или контрактом, говорится на сайте.

10 февраля в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ сообщили, что в России разработали первый ГОСТ по абразивности зубных паст. В ведомстве отметили, что абразивность — один из ключевых показателей, влияющих на качество зубной пасты и ее безопасность для эмали зубов.