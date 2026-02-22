Названа причина снежной зимы в России

Снежная зима, которая наблюдается в России в этом году, спровоцирована глобальным потеплением. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

По его словам, основной причиной такой снежной зимы является глобальное потепление, при котором "увеличение испарений воды океанов и морей приводит к их выпадению на континентах, подчиняясь общей циркуляции атмосферы".

Данному тренду не противоречат даже периодические аномальные холода, отметил собеседник агентства.

Ученый пояснил, что глобальное потепление происходит не постоянным ростом температуры, а ступенчатым - теплые периоды сменяются холодными с положительным трендом.

В последние два десятилетия интенсивность роста глобальной температуры значительно увеличилась, Терешонок.

Между тем, на днях в Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова за все 72 года наблюдений - 80 сантиметров.

Накануне также сообщалось, что столица Республики Мордовия, город Саранск, стал самым заснеженным городом на европейской территории России. Там высота сугробов достигла 129 сантиметров.