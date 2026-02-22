Россиян ждут новые правила психосвидетельствования с 1 марта

Начиная с 1 марта в нашей стране в силу вступают новые правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования для работников.

«Освидетельствование работника должно проводиться комиссией врачей-психиатров, а не одним специалистом. Также чётко установлена процедура: если на обязательном периодическом медосмотре выявлены признаки психического расстройства, работодатель обязан направить сотрудника на такое освидетельствование», - сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Политик отметил, что из перечня видов деятельности, которые требуют подобного освидетельствования, решено убрать работу со сведениями, составляющими гостайну. «Это… снимает избыточную административную нагрузку с целого ряда специалистов, например, в научной и проектной сферах, при этом не снижая требований к безопасности на действительно критически важных объектах», - пояснил Нилов.

Как пояснил депутат, нововведения должны упорядочить процедуру, повысить её объективность и урегулировать взаимодействие между системами общего медицинского и психиатрического осмотров на предприятиях.

