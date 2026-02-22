В РФ расширяют льготы на авиабилеты: детям дадут новую скидку

В России планируется увеличение категорий граждан, имеющих право на льготный авиаперелет. С начала марта текущего года скидка в размере 50% будет также предоставляться несовершеннолетним пассажирам, путешествующим без родителей. Данную информацию распространило Министерство транспорта.

«Скидка 50% на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям будет также действовать для детей, следующих с любым взрослым», – передает ТАСС.

С января предыдущего года половину стоимости билета оплачивали дети в возрасте от двух до двенадцати лет, летящие вместе с одним из родителей. Теперь же скидка станет доступной для ребенка, который следует по маршруту с любым совершеннолетним сопровождающим. В ведомстве добавили обязательное условие: данные и ребенка, и взрослого должны быть указаны в рамках одного заказа на перевозку. Напоминаем, ранее стало известно, как купить субсидированные билеты на самолёт без посещения офиса.