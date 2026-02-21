Диссидент, который не уезжал: чем известен Рой Медведев

Не стало Роя Медведева — историка, писателя и публициста. Звезда диссидентского движения 1960–1980-х годов, он ушел из жизни в возрасте 100 лет. О жизни Роя Медведева — в материале «Вечерней Москвы».

Писатель Корней Чуковский говорил, что в России надо жить долго — до всего доживешь. Мафусаилов век Роя Медведева в полной мере подтверждает это наблюдение. В 1970-х годах он был одним из самых ярких советских диссидентов, балансировал на грани ареста, а в годы перестройки стал народным депутатом и членом Верховного Совета СССР, а также членом ЦК КПСС — на излете партии.

Пушкин в «Борисе Годунове» вывел летописца Пимена, который пытается воссоздать беспристрастную историческую правду, отличаясь при этом личным смирением. Идеальный портрет историка, но правда жизни состоит в том, что политики в каждую эпоху подминают под себя беспристрастность и призывают историю, которая отвечает скоротечным задачам.

Естествоиспытатели по этой причине отказывают истории в праве считаться наукой. Но бывают исключения. Рой Медведев — именно такое редкое исключение.

Историк Рафаэль Гусейнов (кстати, один из авторов нашего еженедельника) написал в соавторстве с Медведевым несколько книг и говорит, что не встречал в жизни более порядочного человека, который не может переступить через то, что считает правдой. Рой Александрович признавался, что всю жизнь хранил память об отце, полковом комиссаре, которого арестовали в 1938 году. Отец учил сыновей-близнецов Роя и Жореса быть твердыми в убеждениях, не изменять идеалам. Он умер на Колыме еще до начала Великой Отечественной. Оба сына были призваны в армию. Рой служил в Закавказье, Жорес получил тяжелое ранение на Таманском полуострове.

Рой Медведев с отличием окончил философский факультет Ленинградского университета, был секретарем комитета комсомола всего факультета. Работал учителем, директором школы, редактором в педагогическом издании, в Академии педагогических наук, защитил диссертацию. Завидная карьера, ступенька за ступенькой — вперед и вверх. Что там дальше? Квартира, машина, дача, зарубежные командировки.

Роя Медведева подвела вера в идеал. Комсомольский секретарь — по убеждениям, а не для карьеры. Идеалом для него был социализм. Но вот беда, взрослея, он убеждался, что советская система, громко декларируя верность урокам вождей, все дальше уходит от пути, начертанного Марксом и Лениным. Далеко не все диссиденты в СССР являлись антисоветчиками, многие полагали, что партия отклонилась от истинного марксизма-ленинизма. Но любая, даже правоверная оппозиция жестко пресекалась. Примеров — тьма. Варлам Шаламов поехал на Колыму за распространение «Завещания Ленина».

Немало работ он написал в соавторстве с братом Жоресом, который стал биологом. Жорес Медведев не критиковал строй напрямую, но разоблачал академика Лысенко, которого считал порождением системы. С Жоресом система поступила жестоко: его заключили в психбольницу, после протестов ученых выпустили, но выдавили из страны и лишили гражданства. За рубежом Жорес Медведев получил целый рой научных премий. Гражданство было возвращено Горбачевым, и Жорес Медведев до своей кончины в 2018 году каждый год приезжал в Россию.

После взрывной хрущевской оттепели возникло ощущение реабилитации сталинизма. В 1966 году появилось «Письмо двадцати пяти» о недопустимости реабилитации Сталина, которое подписали Катаев, Паустовский, Чуковский, Плисецкая, Смоктуновский, Товстоногов, Ромм, Ефремов, академики Капица, Сахаров, Леонтович, Арцимович. В это время Рой Медведев работал над книгой «К суду истории: генезис и последствия сталинизма», которую он считал своим главным вкладом в историю. Титаническая работа: собраны свидетельства чудом выживших эсеров, меньшевиков, троцкистов, самых пламенных партийцев, попавших в жернова репрессий. Книга стала бестселлером во всем мире, но на родину пришла лишь в перестройку.

Сохранились критические отзывы Юрия Андропова о книге, где глава КГБ обнаружил много демагогии на фоне достоверных фактов. Однако именно Андропов дважды не разрешил арестовывать Медведева, когда над ним сгущались тучи за редактуру самиздатовских журналов и сбор подписей в защиту инакомыслящих. О причинах можно догадываться. Думаю, Андропов, будучи мудрым политиком, понимал, что историк принесет больше пользы стране, если ему не мешать работать.

Так оно и оказалось. Первую биографию Андропова написал Рой Медведев. После выхода монографии «Неизвестный Андропов» историка пригласили на коллегию ФСБ, и он не знал, кто в тот момент возглавляет эту структуру. Так состоялось первое знакомство Медведева с будущим президентом России. Историк вспоминал, что Путин ни словом не намекнул, о чем можно или нельзя говорить перед десятками генералов ФСБ.

О Владимире Путине он написал 20 книг, изданных в десятках стран. Бывшие коллеги по диссидентскому движению обвиняли ученого в одобрении политики президента России. Среди релокантов ходит мнение, что Рой Медведев — агент КГБ со стажем. Однажды об этом напрямую спросили Сергея Степашина, который возглавлял российские спецслужбы. Степашин рассмеялся: «Нет, он в наших списках никогда не значился».

Думаю, благожелательное отношение Медведева к президенту России во многом объясняется тем, что историк нашел в Путине единомышленника в подходе к истории. В одной из книг Медведев вывел три исторических принципа Путина. Это преемственность исторического пути тысячелетнего Российского государства. Это понимание истории, которая должна объединять, а не разводить граждан по враждебным углам. И третье — нельзя прошлое изображать одной краской, нужен объективный анализ. И есть еще один принцип, которого неукоснительно придерживается президент России, — уважительное отношение к предшественникам. Признаться, такого прежде в нашей практике не было. Все, кто читал книги Роя Медведева, не могут не заметить, что он придерживается уважительного отношения к своим персонажам.

После распада СССР Медведев стал одним из организаторов Социалистической партии России. Он не изменял идеалам, соратники считали его «духовным лидером» партии. Но она не снискала популярности по той причине, что у большинства граждан выработалась аллергия на идеологию.

Самый известный афоризм про историю состоит в том, что история никого ничему не учит и потому, дескать, является пустым занятием. На сей счет историк Ключевский заметил, что история не учительница, а надзирательница, которая сурово наказывает за невыученный урок. А чтобы выучить урок, надо читать хорошие книги. Например, книги Роя Медведева.

О его кончине стало известно 13 февраля. Предполагаемой причиной смерти Роя Медведева стала сердечная недостаточность.