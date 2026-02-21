Нашествие лосей в Подмосковье объяснили

Рекордное число лосей в Подмосковье обусловлено фрагментацией лесных массивов и нехваткой привычных мест обитания. Причины нашествия этих животных в российском регионе назвал кандидат биологических наук Дмитрий Федоров, его слова приводит РИА Новости.

На фоне сокращения площадей привычных мест обитания эти животные все чаще вынужденно выходят к населенным пунктам в поисках пропитания, пояснил биолог. Фрагментацию лесных массивов в регионе Федоров объяснил активным строительством дорожных магистралей и других объектов.

В результате множество деревьев оказываются вырубленными, а лоси вынуждены искать себе новые места, пригодные для их жизнедеятельности, добавил он.

«Площадь, занятая видом, стала значительно меньше. Основная причина — антропогенное воздействие», — констатировал биолог.

Ранее сообщалось, что из-за вырубки лесов популяция лосей в Подмосковье подскочила на 67 процентов за последний год и достигла 20 тысяч. Показатель стал рекордным за десять лет. Чаще всего лосей встречают Восточном и Южном округах Москвы и Подмосковья. По словам местных жителей, животные выходят на трассы, а также заглядывают в жилые дворы, подъезды и даже пытаются зайти в автобусы.