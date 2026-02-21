Жители многоэтажки в Балашихе пожаловались на «демона»

В подмосковной Балашихе в одной из многоэтажек поселился «демон» — агрессивная пожилая женщина Елена. Она набрасывается на соседей, бьет молотком по дверям, страшно кричит, пишет Telegram-канал Baza.

По словам жителей, история тянется уже два года. Неадекватная пенсионерка кидается на людей, поджигает детские коляски в подъезде, убивает собак.

Очевидцы отмечают, что обращения к правоохранителям не приносят желанного результата — женщина все равно возвращается домой.

Так, в ноябре 2025 года пенсионерка накинулась на 54-летнюю женщину возле школы №29, ударила ее ножом в руку и спину. Пострадавшей наложили швы, а на Елену подали заявление в полицию.

Когда сотрудники приехали, она им не открыла. Тогда соседи вызвали МЧС: дверь вскрыли, а нападавшую увезли в психиатрическую больницу, уточнили журналисты.

В конце января Елена вернулась домой и в подъезде снова стали раздаваться крики. Жители на фоне этого обратились в прокуратуру.

В ведомстве выяснили, что дело закрыли из-за мнимого отсутствия состава преступления, признали это решение незаконным. Материалы направили на дополнительную проверку.