В Анапе убирают выброшенный со дна моря после шторма мазут

Сильный шторм привел к выбросам мазута со дна моря на побережье Анапы и Темрюкского района.

Остатки нефтепродуктов обнаружили на трех участках береговой полосы - от центрального городского пляжа Анапы до пляжа "Тортуга" в селе Витязево. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, их выявили во время ежедневного мониторинга побережья.

"На месте организовали работы по уборке. Участвуют представители ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, администрации Анапы, жители курорта. В течение дня собрали 98 мешков штормового мусора и фрагментов нефтепродуктов", - сообщили в оперштабе.

Здесь также добавили, что уборка проходит и в поселке Веселовка Темрюкского района. Здесь выбросы мазута убирают сотрудники Кубань-СПАС и волонтеры.