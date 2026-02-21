Огромного Лабубу сожгли на Масленице в Липецкой области

Чучело куклы Лабубу в субботу, 21 февраля, сожгли на Масленице в Липецкой области.

© Вечерняя Москва

Сожжение «зубастого монстра» стало центральным событием праздника в археологическом парке «Аргамач». До этого гостей развлекали катанием на лошадях и ватрушках, а также выступлениями местных коллективов.

На мероприятие приехали жители не только Липецкой области: желающих увидеть сожжение Лабубу оказалось настолько много, что на въезде в парк образовалась пробка длиной около километра.

При этом решение организаторов поддержали не все. Некоторые жители Ельца отказались от поездки в «Аргамач», поскольку их детям нравится эта кукла. Критика звучала и после анонса события: пользователи писали, что ребенок будет в шоке, увидев, как сжигают его любимую игрушку, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Незадолго до этого еще один необычный случай произошел в Донецке. Там местные жители на Масленицу сожгли чучела бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона.