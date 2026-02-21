Эстония пересмотрит правила выдачи ВНЖ россиянам

Эстония готова пересмотреть и, при необходимости, ужесточить практику выдачи ВНЖ для граждан России и Белоруссии, рассказал эстонский министр внутренних дел Игорь Таро. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, на днях евродепутат Яна Тоом направила в МВД Эстонии запрос о порядке выдачи временных ВНЖ для россиян и белорусов. Она поинтересовалась тем, как лица с «неясным прошлым» получили право на временное проживание в Эстонии.

«На основании вашего запроса мы проанализируем критерии и практику предоставления временных видов на жительство гражданам России и Белоруссии и, при необходимости, ужесточим их», — обратился к Тоом министр.

Таро заметил, что государство имеет право принимать решения о въезде, пребывании и высылке иностранца, поэтому процесс рассмотрения заявления на получение временного ВНЖ не означает его автоматическое предоставление.

Ранее сообщалось, что правительство Латвии намеревается депортировать 1213 граждан России, не подавших документы для получения ВНЖ к установленному сроку.

В управлении по делам гражданства и миграции республики заметили, что окончательное число подлежащих высылке из страны еще будет обновляться.

В МИД РФ разъяснили, что дискриминация русскоязычного меньшинства в Прибалтике носит многолетний характер и стала ключевым элементом агрессивной националистической политики местных властей.