В Волгограде начали монтировать десятиметровое чучело зимы

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда рабочие приступили к монтажу масленичного чучела, сообщает пресс-служба администрации города.

Высота конструкции в этом году составила десять метров.

Чучело зимы доставили в парк на трале. С помощью автокрана, манипулятора и вышки его устанавливают на место, где пройдут масленичные гуляния. Рабочие закрепят конструкцию с помощью растяжек.

Чучело заполнили соломой, сухими опилками и еловым лапником. Общий расход хлопчатобумажной ткани на наряд составил около 50 квадратных метров. Из них более 20 метров ушло на юбку, 14 - на полотенце и по 12 метров - на пояс и лямки сарафана.

Праздник "Широкая Масленица" будет проходить с 12:00 до 17:00 22 февраля. Волгоградцев ждут выступления творческих коллективов, подведение итогов конкурса кукол, игры, конкурсы, хороводы. Кульминацией гуляний станет сожжение чучела.