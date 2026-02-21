Умерла «Бурановская бабушка» Зоя Дородова

Артистка музыкального фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Зоя Дородова умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев.

В соцсетях Деев написал, что смерть Зои Сергеевны стала «невосполнимой утратой для нашей культуры, для всех нас».

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто разделяет эту боль. Скорбим вместе с вами. Светлая память…» — отметил он.

Издание АиФ со ссылкой на окружение покойной сообщает, что «причиной смерти стала онкология».

Похороны состоятся сегодня, 21 февраля. Отпевание пройдет в храме Святой Троицы села Бураново.

Дородова родилась 15 апреля 1940 года. Она работала пекарем и дояркой, заведующей в школьной столовой. Как певица выступала с коллективом «Бурановских бабушек», но не участвовала в конкурсе «Евровидение-2012».

«Бурановские бабушки» — российская музыкальная фольклорная группа из села Бураново в Удмуртии.