Трехдневный траур объявили в округе Приамурья из-за страшной катастрофы
В Ромненском районе Приамурья объявили трехдневный траур из-за крушения вертолета, в результате которого погибли три человека.
Об этом пишет РИА Новости.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. В Ромненском округе объявлен трехдневный траур. Отменены все праздничные мероприятия», — сообщила администрация района.
Росавиация классифицировала крушение вертолета Robinson R44 в Амурской области как катастрофу.
Ранее сообщалось, что пилот потерял управление из-за плохих метеоусловий, из-за чего борт, предположительно, упал в 14 километрах от места вылета.