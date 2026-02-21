Стало известно о состоянии могилы Веры Алентовой

В день рождения народной артистки России Веры Алентовой на ее могиле побывали журналисты. О состоянии последнего пристанища актрисы написало издание aif.ru.

Из-за снежных заносов место с трудом удалось найти.

«На Новодевичьем кладбище сегодня — не просто снежно, а буквально не пройти и не найти. Корреспонденты aif.ru приехали на могилу Веры Алентовой в день рождения звезды и с трудом нашли ее», — говорится в публикации.

21 февраля Алентовой могло бы исполниться 84 года. Ее не стало 25 декабря 2025 года. 83-летней звезде стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского во время траурной церемонии в честь народного артиста России Анатолия Лобоцкого, с которым артистка играла в картине «Зависть богов». Подробнее о церемонии прощания с Верой Алентовой — в материале «Газеты.Ru».