В Росреестре перечислили деревни и села с самыми короткими названиями

В России в ТОП-5 населенных пунктов с самыми короткими названиями вошли Иж, Ям, Ая, а также рабочий поселок Ук и деревня Иг. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра, со ссылкой на данные из Государственного каталога географических названий.

Отмечается, что эти населенные пункты находятся в Кировской области, в Подмосковье, в Алтайском крае, в Иркутском и Архангельском регионах соответственно.

Политолог Павел Склянчук объяснил, что короткие наименования для городов в основном связаны с языками коренных народов России. При этом он подчеркнул, что у местных жителей таких муниципальных образований могут возникать трудности, связанные с опечатками при получении госуслуг или почтовых переводов, пишет ТАСС.

