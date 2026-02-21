В районе Приамурья объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении вертолета

В Ромненском районе Амурской области объявлен трёхдневный траур после гибели трёх человек в результате крушения вертолёта, сообщает местная администрация.

«В Ромненском округе объявлен трехдневный траур. Отменены все праздничные мероприятия», — приводит сообщение РИА Новости.

В администрации выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Ранее спасатели завершили поиски пропавшего вертолёта — на месте крушения обнаружены тела трёх погибших.

В ночь на 20 февраля вертолёт пропал в Ромненском муниципальном округе Амурской области в 130 км от села Амаранка в пути следования.

На борту пропавшего в Амурской области вертолёта, помимо пилота, находились следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела регионального главка СК и начальник местного отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД. Возбуждено дело.