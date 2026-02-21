$76.7590.28

Сразу несколько регионов России охватят экстремальные морозы

Lenta.ru

Мощные морозы придут в сибирские регионы в ближайшие пять дней. Об этом журналистам РИА Новости рассказал профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.

Сразу несколько регионов России охватят экстремальные морозы
© Global Look Press

По его словам, отклонение от нормы ожидается до 18 градусов. Примечательно, что на некоторых территориях страны будут фиксироваться самые низкие температуры с начала зимы.

«Из аномального: сильное похолодание в Сибири, которое будет в ближайшие дни, очень серьезное — для автономных округов ХМАО и ЯНАО. Прогнозируется отклонение от нормы на ближайшие пять дней: на 15-18 градусов ниже нормы», — отметил Шихов.

Москвичи начали избавляться от вредной привычки на фоне морозов

Как подчеркнул профессор, регионы Поволжья будут находиться в климатической норме февраля.

Ранее метеорологическая обсерватория МГУ имени М. В. Ломоносова сообщила, что в российской столице выросли рекордные сугробы. За все 72 года наблюдений высота снежного покрова составила 80 сантиметров.

Говоря о приходе «настоящей весны», синоптик Татьяна Позднякова указала, что в Москве ее стоит ждать не раньше марта.

1