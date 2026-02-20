Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах четырех городов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова (Гагарин), Казани и Нижнекамска (Бегишево). Мера принята в целях обеспечения безопасности полётов.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что ограничения носят временный характер и необходимы для защиты гражданской авиации.

Перед этим в Краснодаре в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата пострадал один человек.