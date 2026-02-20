Стало известно, куда направится циклон Валли после Москвы

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о том, куда дальше направится циклон Валли, который ранее двинулся от Москвы в сторону Санкт-Петербурга. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Поздняковой, после Санкт-Петербурга Валли не пойдет в сторону Европы, а повернет на Восток.

«После этого циклон не пойдет в сторону Европы, он немножно будет поворачивать в сторону Востока, и там, над Архангельской областью, он будет дополняться», — рассказала она.

Снежный шторм в Москве: что натворил «Валли» в столице

Циклон Валли пришел в Московскую область 19 февраля со стороны Балкан. Из-за него в столичном регионе России начался рекордный снегопад — за сутки выпало 49% от месячной нормы февраля. Это превысило рекорд осадков с 1970 года.

После этого циклон отправился в Санкт-Петербург. Из-за него 21 февраля в регионе также ожидается снег, но с небольшим потеплением — температура будет в пределах -1C° и -3 градусов, а в воскресенье в районе нуля.

Ранее синоптики рассказали, что в Москве потеплеет выше нуля.