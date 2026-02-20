Названа самая популярная у россиян икра

Самой популярной, если исходить из объемов продаж, икрой среди россиян является икра горбуши. Ее стоимость по состоянию на середину февраля составляла 1,8-2,2 тысячи рублей за 200 граммов. Об этом со ссылкой на данные Рыбного союза и Центра развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак») сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

В целом средняя стоимость икры лососевых в России достигла 9,8 тысячи рублей за килограмм. Лидерами по ее потреблению с апреля по декабрь 2025 года стали Камчатский край (более 100 граммов на человека), Москва (80 граммов) и Сахалинская область (74 грамма). При этом на Московский регион приходится почти половина всех продаж российской икры.

Чаще всего икру покупают металлических банках, потому что в ней продукт хранится дольше всего. На втором месте — стеклянная упаковка, а на третьем — пластик.

Ранее РИА Новости подсчитали, что ингредиенты для приготовления блинов с красной икрой на всю семью на Масленицу обойдутся почти в четыре тысячи рублей.