Умер актер из «Реальных пацанов» Михаил Синтин

Умер театральный критик, журналист и актер Михаил Синтин. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на супругу покойного Надежду.

По словам женщины, Синтин скончался 20 февраля.

«Сегодня утром его не стало», — подтвердила она.

Михаилу Синтину было 50 лет, у него осталось четверо детей. Снимался в сериалах «Женская версия», «Реальные пацаны», «Чего хотят женщины», «Пятницкий. Глава третья». После тяжелой болезни оставил актерскую карьеру, работал на радио, был театральным критиком и обозревателем.

В 2024 году Синтин придумал и основал авторский радиопроект «Вешалка Синтина» и в эфире нескольких радиостанций делал еженедельные разборы театральных премьер и громких событий в театральной жизни.

