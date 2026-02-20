Россиян предупредили о штрафе за стирку

Эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что россиян могут оштрафовать за стирку ночью. Об этом сообщает News.ru.

Как объяснил эксперт, это может произойти из-за слишком громкой работы стиральной машины. Чтобы стирка стала нарушением, уровень шума от бытовой техники должен превысить допустимые санитарные нормы.

«Некоторые люди включают стиральные машины после 11 часов вечера ради экономии электричества. Однако при отжиме такая техника может выдавать шум около 70 децибел, что явно выше лимитов СанПиН. Также машины издают вибрацию, которая идет по стенам и трубам. Даже за закрытой дверью в ванной техника может мешать соседям снизу. Это касается и просмотра фильмов или спортивных матчей», — объяснил Бондарь.

Эксперт добавил, что за подобное нарушение в Москве могут оштрафовать на сумму до 2 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — до 5 тысяч.

Ранее в России предложили ввести штрафы за «зумерство».