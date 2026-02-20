Политолога Александра Кынева признали иноагентом в России

Политолог и общественный деятель Александр Кынев был признан иностранным агентом на территории России. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

По словам представителей ведомства, Кынев распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, сотрудничал с признанными в России нежелательными организациями, а также создавал контент с людьми, уже включенными в реестр иноагентов.

Кроме того, перечень ведомства пополнили журналисты Владимир Севриновский и Аурен Хабичев, политик Алексей Черемушкин, а также организация «European Youth Forum», следует из данных на сайте министерства.

Минюст на прошлой неделе внес в реестр журналисток Марию Лацинскую, Марину Охримовскую и Галину Сидорову, а также активиста Михаила Орешникова, проект «Открытое пространство» и интернет-ресурс Agentura.ru.

Незадолго до этого прокурор потребовал заочно приговорить к девяти годам колонии журналистку телеканала «Дождь»* Екатерину Котрикадзе** по обвинению в распространении фейков о российских Вооруженных силах.

*Признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России.

**Признана иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.