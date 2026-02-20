Мать найденной на Валааме послушницы заявила о проблеме с перевозкой тела

Татьяна Устьянцева, мать найденной на Валааме в Карелии послушницы Натальи Простаковой, сообщила о трудностях с организацией транспортировки дела дочери. Ей необходимо найти средства для оплаты перевозки и проведения похорон.

Она уточнила, что поиски 36-летней женщины длились две недели, в них участвовали волонтеры и сотрудники оперативных служб. Также использовалась специальная техника, включая беспилотники. Тело без признаков жизни было найдено возле заброшенного строения.

Родительница добавила, что тело ее дочери доставили с острова Валаам в морг города Сортавала вместе с личными вещами. Судебно-медицинская экспертиза пока не проведена, передает портал Е1.ru.

Наталья Простакова пропала 2 февраля — трудница местного монастыря ушла гулять в сторону Никитского скита и не вернулась. В день своей пропажи она жаловалась на бессонницу. 19 февраля в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что нашли тело Простаковой.

По данным журналистов, одной из основных версий смерти женщины остается суицид — к этому также склоняются поисковики, обнаружившие тело. В свою очередь иеромонах Давид, начальник Смоленского скита, сообщил, что в последние дни перед исчезновением Простакова не спала и, предположительно, перестала принимать прописанные ей таблетки.