Драгунский заступился за слово «кушать»

Широкое употребление этого синонима слова «есть» уместно в современных реалиях, заявил НСН писатель Денис Драгунский.

Слово «кушать» более светское, чем «есть», оно означает приглашение попробовать что-то, и представление о том, что у него есть оттенок вульгарности, не вполне оправдано, рассказал НСН филолог и писатель Денис Драгунский. Слово «кушать» может расширить свои стилистические рамки употребления, сообщила ранее РИА Новости завкафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации Арина Жукова Института русского языка имени Пушкина. Если сейчас его рекомендуется использовать только в вежливом или ласковом приглашении к еде, то вскоре оно, возможно, расширит употребительность в пределах разговорной речи. «Кушать», по ее словам, уместно будет использовать наравне с нейтральным синонимом «есть».

«Кушать – обычное русское слово, которое обозначает «пробовать». У него тот же самый корень, что и в словах «покушение», «искушение». Это вежливое слово: «Просим вас откушать», то есть попробовать угощение. В русской литературе оно употребляется достаточно часто, например, в письмах Чехова. Что-то подобное было со словом «волнительно», которое употреблял и Лев Толстой», - рассказал Драгунский.

По мнению писателя, более широкое употребление слова «кушать» не говорит о безграмотности произносящего или неуместности использования.

«Мне не всегда понятно, когда говорят, что это мещанское, лакейское или пошлое слово. «Кушать» - более изящное, светское слово, это не свидетельствует о неграмотности. С другой стороны спектра находится слово «жрать», а посередине - «есть»», - добавил собеседник НСН.

