Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии 23 февраля

Перед Днем защитника Отечества злоумышленники активизируют свои действия, используя праздничную тематику для обмана граждан. Об этом News.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам эксперта, мошенники могут рассылать уведомления о несуществующих денежных переводах и фиктивных выплатах к празднику. Для получения средств жертв просят перейти по фишинговым ссылкам на поддельные сайты и ввести личные данные. Также злоумышленники активизируются на платформах знакомств, где под видом помощи в трудной ситуации выманивают деньги у доверчивых пользователей.

Еще одна распространенная схема — рассылка сообщений о скидках от имени известных магазинов и создание фейковых сайтов, копирующих популярные маркетплейсы. На них товары предлагаются по заниженным ценам, но после оплаты покупатель ничего не получает.

Щербаченко рекомендует для защиты не сообщать никому личные данные, не распространять избыточную информацию в соцсетях и не переводить предоплату незнакомцам. Крупные суммы лучше не хранить на карте. Проверять информацию о выплатах следует только на официальных сайтах госорганов, а покупки совершать на проверенных маркетплейсах с защищенным соединением.

Ранее сообщалось, что мошенники также предлагают гражданам «ускорить» разблокировку заблокированных сервисов и восстановить доступ к интернет-платформам за деньги.