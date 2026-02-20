Психолог оценил поступок Шамана на Байкале

Психолог Кирилл Липский в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию с «дегустацией» льда Байкала певцом Ярославом Дроновым, более известным как Шаман, а также оценил ответ исполнителя на критику его поступка.

Ранее Шаман объяснил, зачем он решил облизать лед на озере Байкал, передавала «Комсомольская правда». По словам музыканта, он хотел вспомнить детство и утолить любопытство. Дронов выразил надежду, что «не осквернил этим озеро больше, чем некоторые». «Я всегда был любопытен, и в этот раз не изменил себе — попробовал самое чистое озеро Байкал на вкус. Ведь каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки. Надеюсь, что этим я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала ногами, катаются на квадроциклах. Или это другое?» — заявил он.

Поступок Дронова и его последующая вербализация своих действий являются весьма показательными. Это хороший клинический материал для анализа структуры личности и защитных механизмов. Мне бросилось в глаза объяснение Шаманом своих действий. Он говорил о любопытстве и сделал отсылку к детству. Каждый их нас в детстве действительно пробовал есть снег, ведь маленький ребенок лет познает этот мир, в том числе, ртом - через облизывание, через пробу незнакомых объектов на вкус. Это одна из стадий развития детей. Но сохранение этого способа познания у взрослого человека при полном отсутствии критики к своему публичному поведению говорит о фиксации на этой стадии – как будто бы он остался там. И в данном случае апелляция к детству выполняет функцию легализации регресса. Шаман как бы говорит: «Я всего лишь ребенок, мне можно, я познаю мир». Но проблема в том, что здесь взрослый человек не познает мир, а конструирует свой публичный образ. Образом «вечного ребенка» он пытается освободить себя от социальной ответственности. Кирилл Липский Психолог, эксперт по семейным отношениям, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии

Эксперт обратил внимание на высказанную Шаманом надежду на то, что своим поступком он «осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала в обуви, катаются на квадроциклах».

«Здесь наблюдается классический когнитивный диссонанс, а также попытка снять его через примитивный защитный механизм – моральное лицензирование и обесценивание контекста. Сначала идет действие, которое Дронов подсознательно ощущает как табуированное – пометка «18+» на его ролике, стояние на коленях, сексуализированный подтекст. А затем возникает внутренний конфликт. Чтобы его снять, психика идет по пути сравнительной минимизации. Дескать, есть другие люди, которые ходят по льду Байкала в обуви, катаются по нему на квадроциклах, значит, мой поступок – это почти ничего. А дальше идет вопрос – «Или это другое?». Но это не поиск истины. Это провокация, направленная на то, чтобы заставить оппонентов доказывать, что облизывание льда Байкала и хождение по нему – это не одно и то же. В психологии этот прием называется «отравление колодца». Он смешивает разные категории вреда, чтобы в этой «каше» его поступок потерялся и казался незначительным», - отметил эксперт.

В массовом сознании людей озеро Байкал является сакральным объектом и символом чистоты России, подчеркнул специалист.

«Совершая с сакральным объектом действия на грани или за гранью допустимого, публичная личность применяет на роль того, кому как будто бы позволено несколько больше. Но в данном контексте все работает иначе. Шаман не просто хулиганит. В его образе патриота, который мы знаем, совершенный им поступок считывается как попытка сакрализации себя через контакт с сакральным объектом. Это своего рода магическое мышление. Мол, я губами коснулся святыни, значит, часть ее силы и красоты перешла ко мне. Но это очень архаичный уровень мышления. С профессиональной точки зрения здесь наблюдается не просто какая-то глупость или пиар, а инфантильно-нарциссический комплекс, который реализуется через регрессию и попытку контактировать с реальностью как ребенок… С точки зрения терапии здесь есть, над чем работать. Но главный вопрос в том, понимает ли сам Шаман, что его поступок требует анализа. Судя по его комментариям, он не осознает того, что сделал», - сказал Липский.

Ранее сообщалось, что на одной из онлайн-площадок в продаже появился кусок байкальского льда, который облизал Шаман.