Зубастые утки появились в Петербурге

В Санкт-Петербурге неожиданно появились утки с зубами — две самки среднего крохаля, которые обычно зимуют в Европе. Об этом пишет Telegram-канал «Каждой твари по паре».

Средние крохали являются крупными птицами из семейства утиных и отключаются длинным узким клювом с зубами, а также особой диетой — в отличие от других уток, они питаются не только растениями, но и рыбой.

Крохали успешно гнездятся в Финском заливе, однако холода обычно пережидают в теплых странах. «Две наши дамы решили не улетать на зимовку — как обычно принято у этих зубастых уток, в Западную Европу — а остаться дома», — отметил автор канала Павел Глазков.

