Россиянам объяснили смысл Прощеного воскресенья

Секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа, настоятель Смоленского храма города Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек объяснил значение Прощеного воскресенья как необходимого этапа духовного очищения перед началом Великого поста.

© Вечерняя Москва

— Это не обряд, это действительно подготовка к Великому посту. Это заключительное воскресенье перед святым Великим постом. Господь напоминает нам, что путь возвращения к Богу — только через покаяние, через осознание своих грехов и поступков в жизни, — сказал представитель РПЦ.

Монаршек подчеркнул, что именно через взаимное прощение достигается необходимое внутреннее очищение и готовность встретить Великий пост правильно и осознанно. Он призвал помнить наставления Иисуса Христа о важности искреннего прощения, отмечая, что Бог тоже готов отпустить человеку прегрешения, если тот сам проявляет снисхождение к другим людям, сообщает РИАМО.

Прощеное воскресенье — это заключительный день Масленичной недели. В 2026 году он выпадает на 22 февраля. Как встретить этот день и за что просить прощения, выясняла «Вечерняя Москва».