$76.6490.17

Shot: экскурсия по Байкалу обошлась туристам из Китая в 60 тысяч рублей

Газета.Ruиещё 1

Туристы, которые проехались на «буханке» по Бакалу, могли заплатить за экскурсию 60 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Стало известно, сколько туристы из КНР могли заплатить за тур по Байкалу на «буханке»
© Газета.Ru

По данным Telegram-канала, туристы двигались по переправе к острову Ольхон. Стоимость подобного тура составляет от 50 до 70 тысяч рублей за группу из восьми человек.

«Тур растягивается на целый день, группы делают несколько остановок возле разных мысов», – сообщается в публикации.

Как правило, путешественников возят на «буханках». За рулем нередко сидят местные водители, которые знают переправы. Такие экскурсии не официальны.

Об инциденте стало известно 20 февраля. Туристы из Китая отправились в тур, но на озере Байкал автомобиль УАЗ ушел под воду. При этом на льду были крупные трещины, из-за чего переправу официально признавали небезопасной. Водитель якобы знал об этом факте, но все равно отправился в путь.

В салоне находились девять человек, выбрался только один.