Школьников хотят избавить от ответственности за нарушения сдачи ЕГЭ

Повысить возраст ответственности за правонарушение, которое квалифицируется КоАП как нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации предлагает Рособрнадзор России. В соответствии с документом, обсуждение которого началось на портале нормативных правовых актов, возраст, с которого начинается ответственность за это правонарушение, должен быть поднят на два года.

В настоящее время за такие нарушения, как умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об образовании олимпиад школьников, а также нарушение установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации (это ОГЭ и ЕГЭ) предусмотрена административная ответственность. Речь, в частности, может идти об использовании шпаргалок и пользовании мобильным телефоном на экзамене. Наказание за это — штраф от трех до пяти тысяч рублей. Административная ответственность наступает с 16 лет. Напомним, что в Российской Федерации это обычный возраст наступления ответственности, причем как административной, так и уголовной. В отдельных случаях (особо тяжкие преступления и правонарушения) ответственность может наступить и в 14 лет. Штраф несовершеннолетним уплачивается только в том случаем, если у подростка есть самостоятельный источник дохода. В остальных случаях платят его родители или официальные опекуны.

По мнению разработчиков документа, тот факт, что за нарушения, допущенные на экзамене, подростку или (в большинстве случаев) его родителям придется заплатить 3000 рублей, не соответствует целям государственной политики в сфере общего образования. Поэтому минимальный возраст наступления ответственности за это правонарушение планируется повысить до 18 лет.