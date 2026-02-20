В связи с гибелью семерых китайских туристов принято решение о полном запрете движения машин по льду Байкала, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на местного водителя.

По данным источника, переправа была закрыта, но по ней продолжали осуществлять регулярную перевозку путешественников.

«Открытие назначили на 12 февраля, но из-за рисков перенесли на 17 число. В назначенный срок дорогу так и не открыли», — пишет Mash.

В настоящее время там установлены ограничительные ленты.

С этого момента добираться по маршрутам возможно столько наземным способом. Это увеличивает продолжение поездок, но при этом делает их безопасными.

«Буханка» с туристами провалилась под лед на Байкале

Ранее стало известно, что восемь китайских туристов на УАЗе провалились под лед на озере Байкал и не выжили. Путешественники ехали на машине на экскурсию к мысу Три Брата. Водитель не заметил трещины, и автомобиль ушел под воду. В салоне находились девять человек, только одному из них удалось выбраться.