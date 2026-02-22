Появилось видео контролируемого спуска снега на Эльбрусе. Его публикует Telegram-канал 112.

"Принудительный спуск снежной массы проводился для контролируемого схода снега на Эльбрусе. Канатные дороги и горнолыжные трассы в этот период перекрывали", - сказано в посте.

16 февраля в МЧС РФ сообщили, что девять человек стали жертвами падения снега и льда с крыш в России за неделю, в общей сложности число пострадавших составило 24. По данным спасателей, в 25 регионах произошло более 60 происшествий, связанных со сходом снега и падением льда с кровель зданий. Например, в Пермском крае ребенок получил перелом ноги и позвоночника из-за рухнувшего с крыши снега.

Инцидент произошел на Школьной улице в городе Чусовой, когда несовершеннолетний проходил мимо здания.

В беседе с журналистами представитель управляющей компании, обслуживающей дом, заявила, что их специалисты не обязаны полностью очищать крышу от снега. Она добавила, что объект является аварийным.