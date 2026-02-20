«Не просто штрафы»: молодежь в РФ призвали наказывать за незнание истории и политики

Глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой ввести ответственность для молодежи за отсутствие базовых знаний об истории и политическом устройстве страны. Об этом он заявил в беседе с «Абзацем».

По его мнению, современные подростки недостаточно осведомлены о своих корнях, героях и пути развития государства. Бородин предложил не ограничиваться штрафами, а создать систему, в рамках которой молодые люди будут обязаны проходить образовательные уроки патриотической направленности.

Общественный деятель считает, что без такого ликбеза молодежь рискует стать инструментом в чужих геополитических играх, в том числе участвуя в несанкционированных акциях. Инициатива, по его замыслу, должна стать частью государственной политики по воспитанию подрастающего поколения.

Ранее юрист Михаил Салкин в беседе с «Абзацем» заявил, что помощь друзьям и знакомым, переводы незнакомцам и даже подарки могут обернуться для россиян серьезными проблемами с законом. По словам эксперта, одна из самых распространенных ловушек — просьбы перевести деньги неизвестному лицу или предоставить реквизиты карты для зачисления средств с последующим переводом или снятием. В таких случаях человек рискует стать дропом, то есть соучастником дистанционного мошенничества.