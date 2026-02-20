Церковный праздник 20 февраля 2026: чей день и какие традиции

В пятницу, 20 февраля 2026 года, православные верующие отмечают память нескольких святых, среди которых особо выделяется святитель Парфений, епископ Лампсакийский. Продолжается Сырная седмица (масленица) — это сплошная неделя, когда пост в среду и пятницу отменяется, но из рациона уже исключается мясо. Подробности — в материале «Рамблера».

Святой Парфений родился в Мелитополе (Малая Азия) в семье диакона. С юных лет он отличался добрым сердцем и, занимаясь рыболовством, вырученные деньги раздавал нищим. Уже в 18 лет он начал исцелять болезни и изгонять бесов именем Христовым.

Епископ Филипп дал юноше образование и посвятил в пресвитеры. В 325 году при императоре Константине Великом Парфений стал епископом города Лампсака. В городе было много язычников, и святитель обратил их к вере через проповеди и многочисленные чудеса. Он получил от императора разрешение разрушать языческие капища и строить на их месте христианские храмы.

Однажды, когда при перевозке камня из разрушенного капища погиб возничий, святитель воскресил его молитвой. Известен случай, когда изгоняемый бес попросил указать ему место обитания, и святой предложил вселиться в него самого, чем посрамил нечистого.

Милосердие Парфения было так велико, что он исцелял всех страждущих. Святитель мирно скончался и был погребен в построенной им часовне рядом с соборной церковью Лампсака.

Другие святые дня

20 февраля также чтут память 1003 мучеников Никомидийских, пострадавших в 303 году, преподобного Луки Елладского (около 946 года), а также священномучеников Александра (1938) и Алексия (1942), пострадавших в годы советской власти.

Традиции и ограничения

Продолжается масленичная неделя — время подготовки к Великому посту. В пятницу по-прежнему разрешены молочные продукты, яйца и рыба, но мясо уже исключено из трапезы. Это последняя седмица перед долгим постом, когда верующие постепенно меняют свой рацион и настраиваются на духовное очищение.