20 дней на спасение: в Татарстане готовят жесткие меры против бездомных собак

В Татарстане готовятся к радикальному пересмотру политики обращения с бездомными животными.

© Vse42.ru

Власти республики планируют ввести режим, который позволит массово отлавливать и усыплять бродячих собак, если за 20 дней им не найдут новых хозяев. Проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Новый порядок может быть введён на всейтерритории республики или в отдельных районах при объявлении карантина из‑за опасныхзаболеваний среди животных и ели бродячее животное нанесло серьёзныйущерб здоровью человека или стало причинойего гибели.

В случае тяжёлых последствий для людей особыйрежим должны ввести не позднее чем через дварабочих дня после того, как об инциденте сталоизвестно – передаёт Inkazan.

Во время действия режима отловщикам разрешат забирать любых бесхозных животных – в том числе тех, кто ранее прошёл стерилизацию и был выпущен обратно на улицу. Всех пойманных собак отправят впункты временного содержания, а информацию о них опубликуют в интернете.

Ключевое новшество – жёсткий срок в 20 дней на поиск хозяев. Если за это время животное не заберут,его усыпят.

Сейчас в Татарстане действует федеральная модель, где умерщвление возможнотолько по медицинским показаниям и без привязки к срокам содержания.

Толчком стала трагедия в посёлке Васильево в конценоября 2025 года: стая напала на 9‑летнюю девочку. Ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состояниии скончался спустя три недели. После этого случая жители Татарстана стали активнее требовать жёстких мер в отношении бездомных животных.