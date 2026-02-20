Более 1500 человек приняли участие в международном VI Форуме устойчивого развития на Камчатке

Более 1500 тысяч человек зарегистрировались на участие в международном VI Форуме устойчивого развития, который проходил с 17 по 21 февраля в Петропавловске-Камчатском. В общей сложности под эгидой форума, объединяющего экспертов целого ряда индустрий, прошло порядка 50 деловых мероприятий по трем тематическим блокам: экономика и инвестиции, архитектура и комплексное развитие территорий, туризм и гостеприимство.

© Елена Верещака/ТАСС

Камчатский форум является сетевым мероприятием Международного туристического форума «Путешествуй!» – важного национального события в сфере туризма. Мероприятие считается одним из главных деловых площадок Дальнего Востока. Участниками форума стали представители федеральных и региональных органов власти, институты развития, предприниматели, эксперты. На полуостров приехали гости из 21 региона России и 3 зарубежных стран – Индии, Ганы и Перу.

«В общей сложности мы посчитали, мы примерно 200 часов находились здесь (на площадке форума – Прим.ред.), именно в таком состоянии споров, разбора различных ситуаций, обсуждения, докладов, презентаций. В форуме офлайн и онлайн приняло участие более 1500 человек, 25 регионов Российской Федерации, 230 человек приехали на полуостров из других регионов России», - рассказал программный директор VI Форума устойчивого развития Леонид Агафонов.

© forumkamchatka.ru

В этом году в архитектуру деловой программы форумы впервые был включён архитектурный трек.

«В этом году мы решили дополнить форум архитектурной повесткой. Преобразование среды и улучшение качества жизни на Дальнем Востоке – важнейший приоритет, обозначенный Президентом России Владимиром Путиным. … Наша задача – даже в таких экстремальных условиях создавать по-настоящему красивые, архитектурно выразительные объекты. И такие достойные примеры – как в благоустройстве, так и среди зданий – у нас уже есть», – сказал во время форума губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Архитектурный трек включал панельные сессии и круглые столы, посвященные обмену лучшими региональными практиками в области создания центров компетенций, формированию проектов комплексного развития территорий, реализации мастер-планов развития дальневосточных городов. В настоящее время они утверждены для 25 городов ДФО с общим количеством жителей свыше 4 млн человек, а также для 15 городов Арктической зоны Российской Федерации, где проживает 1,7 млн человек.

«Мастер-планы городов ДФО были актуализированы в 2025 году. И на период до 2030 года в рамках реализации мастер-планов городов Дальнего Востока предусмотрено 1057 мероприятий. Из них 200 объектов уже завершено, 315 находятся в стадии строительства, 88 проектируются и ещё 454 запланированы к реализации», - сообщила на форуме заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

Также в фокусе программы были вопросам озеленения при реализации проектов городского развития, принципы вовлечения жителей в проекты развития территорий, инструменты получения обратной связи.

© Камчатский выставочно-туристический центр

По тематике туризма и гостеприимства в программе форума состоялось более 20 деловых мероприятий, посвященных обмену опытом по широкому спектру вопросов. В их числе – развитие круизного и вездеходного туризма, секреты успеха событийного туризма, тренды развития научно-популярного туризма. На сессиях также обсуждались вопросы развития туристической инфраструктуры – транспорта, гостиниц, туристических троп.

«Одно из нововведений форума, что темы для обсуждения мы выбирали уже не сами, мы как раз предлагали нашим туристическим ассоциациям определить те темы, которые сейчас их волнуют», - рассказал министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.

Международная повестка форума была сосредоточена на расширении въездного туризма и развитии новых партнёрств. «Дальний Восток становится центром международного, и прежде всего китайского, туризма. В ДФО 75% иностранных туристов – китайцы… К 2030 году планируется принять из Китая 5,5 млн человек, из них треть закроет Дальний Восток», – заявил на форуме замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, подчеркнув необходимость увеличения числа прямых авиарейсов между городами ДФО и КНР с 50 до 350 в неделю.

О перспективах сотрудничества с африканскими странами рассказала руководитель Управления туризма Ганы Маами Эфуа Хвачжето: «У Камчатки и Ганы много общего… Гана – тоже находится в удивительном месте, тоже на берегу океана и считается воротами в Африку с точки зрения туризма». По её словам, точки соприкосновения могут быть найдены в гастрономии, этнической культуре и общественной дипломатии.

Третьим треком деловой программы форума стали экономика и инвестиции с акцентом на улучшение инвестиционного климата в регионах. Своим опытом на площадках форума делились лидеры Национального рейтинга инвестклимата.

«На наше приглашение откликнулись представители Волгоградской области, Ленинградской области, Нижний Новгород, министр экономического развития Приморья. Коллеги приехали к нам и делились своим опытом. … Безусловно, мы по итогам форума выписали для себя определенные направления, на которые мы не обращали внимания, в силу отсутствия некой намеренности, и возьмём их в работу для себя на будущее», - отметил глава Корпорации развития Камчатского края Александр Мыльников.

Он также добавил, что по итогам форума региональный институт развития подписал соглашения о сотрудничестве с Волгоградской областью и городом Мончегорск, а также с предпринимателями из Перу – компанией Corporacion Kajatt Vaccari – об участии в развитии будущего яхтенного порта в Петропавловске-Камчатском.

VI Форум устойчивого развития в Камчатском крае был посвящен теме «Экономика гостеприимства – ключ к пространственному развитию и новый региональный приоритет», акцентируя связь туризма, городской среды и инвестиций в развитии Дальнего Востока и Арктики. Организатор форума - Правительство Камчатского края при поддержке Минвостокразвития России, Аппарата полномочного представителя Президента России в ДФО. Ключевыми партнерами и институциональными участниками выступают АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», АО «Корпорация развития Камчатского края», Фонд ДОМ.РФ, Торгово-промышленная палата Камчатского края и Фонд «Росконгресс». В форуме также задействованы Дальневосточный банк Сбера, ВЭБ.РФ, крупные девелоперские и консалтинговые структуры, отраслевые объединения бизнеса – «Деловая Россия» и «ОПОРА РОССИИ».

Международный информационный партнёр форума – медиасеть TV BRICS.