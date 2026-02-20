Большинство россиян положительно оценили работу Путина

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 80%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного 13–15 февраля среди 1,5 тыс. респондентов.

В сообщении социологической службы отмечается, что о доверии Путину заявили 80% участников исследования, что на 2 п. п. больше по сравнению с предыдущими данными. Оценка его работы на посту президента осталась без изменений — 80% респондентов считают ее хорошей.

Положительно деятельность правительства оценили 51% опрошенных, что на 1 п. п. меньше, чем ранее. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, сообщили 57% респондентов — показатель вырос на 1 п. п.

Согласно опросу, уровень поддержки «Единой России» составил 39% (минус 1 п. п.), КПРФ — 8% (минус 2 п. п.), ЛДПР — 10% (плюс 2 п. п.), «Справедливой России» — 4% (плюс 1 п. п.), «Новых людей» — 5% (плюс 1 п. п.).

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин пользуется доверием российских граждан всех возрастов — от молодежи до старшего поколения. Говоря о продаже различных товаров с изображением главы государства, представитель Кремля подчеркнул, что это можно рассматривать как одно из проявлений любви к Путину.