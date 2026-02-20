Скончалась народная артистка Вероника Белковская

В Екатеринбурге 19 февраля на 83-м году жизни умерла актриса Свердловского академического театра драмы, народная артистка России Вероника Белковская. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В последний раз к зрителю актриса вышла 2 октября 2025 года на юбилейном капустнике в честь 95-летия Театра драмы.

Вероника Белковская – выпускница Театральной студии при Куйбышевском (Самарском) драмтеатре имени М. Горького. В труппу свердловской Драмы она пришла в 1977 году и прослужила в ней 49 лет. За это время артистка сыграла больше 70 ролей, показавших широчайший диапазон ее актерских возможностей. Первой стала проникновенная роль влюбленной Соны в спектакле "Проделки Ханумы", а десятилетия спустя в "Хануме" Белковская играла уже опытную и прагматичную Текле.

О времени прощания с актрисой будет объявлено дополнительно.