Синоптик заявил о возможном наступлении ранней весны в Центральной России

Весна в Центральной России может наступить в 2026 году раньше климатической нормы. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

— Долгосрочные прогнозы по Центральному региону предполагают наступление весны раньше климатической нормы. Снега много, поэтому период весеннего половодья надо ожидать сложным, — поделился синоптик.

Эксперт отметил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 градусов ожидается в середине марта, а устойчивый сход снежного покрова — в конце месяца. Он также добавил, что устойчивый переход температуры через плюс 5 градусов, что означает начало вегетации растений, произойдет в середине апреля.

Однако он подчеркнул, что пока рано говорить об аномалиях конца зимы, в частности февраля. Тем не менее количество снега и запасов воды, по его словам, еще явно увеличится, передает РИА Новости.

Но зима пока не собирается сдавать свои позиции. Московский регион на протяжение всей недели засыпает снегом, а пик пришелся на четверг, 19 февраля. Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что снегопад в Москве может побить сразу два рекорда — самый высокий снежный покров для 20 февраля и самый высокий с начала зимы.