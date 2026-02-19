В Ленинградском зоопарке заболел 17-летний амурский тигр Амадей

Амурский тигр Амадей из Ленинградского зоопарка заболел и временно исчез из вольера. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

© Вечерняя Москва

Как отметили в зоосаде, в последние дни самочувствие животного ухудшилось, поэтому сотрудники перевели его во внутренние помещения.

— Сейчас нашего любимого старичка обследуют ветеринарные врачи, чтобы выяснить причины недомогания и подобрать поддерживающую терапию. В октябре Амадею должно исполниться 17 лет. В природе амурские тигры в среднем живут 10–15 лет, — рассказали в зоопарке.

В Telegram-канале организации добавили, что в последние годы здоровье хищника ухудшалось, но он регулярно получал поддерживающую терапию, которая ему помогала. Сотрудники делают все возможное, чтобы Амадею стало лучше.

Ранее в Московский зоопарк прибыли две самки амурского тигра. Тигрицы были вынужденно изъяты из природы в Хабаровском крае для обеспечения безопасности граждан и сохранения жизни самих животных. Самки поселились на уединенной территории Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, где они вошли в программу сохранения амурского тигра в неволе.