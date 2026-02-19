Раскрыта опасность блинов с сусальным золотом

Диетолог Марият Мухина рассказала об опасности блинов с сусальным золотом. Об этом сообщает «Абзац».

По словам диетолога, чрезмерное употребление пищевого золота 22–24 карата может стать причиной нарушений работы желудочно-кишечного тракта, а также привести к диарее и запорам. Мухина уточнила, что сусальное золото является разрешенной пищевой добавкой — оно не имеет вкуса и запаха, поэтому используется только для декорирования. Добывают его из обычного золота.

При этом, Мухина подчеркнула, что чрезмерное употребление такой добавки может вызвать проблемы — пищевое золото не переваривается и не всасывается. Кроме того, металл может иметь примеси, включая радиоактивные.

«Важно понимать, что он выводится с калом, это фактически работа на туалет. Прямых метаболических путей вывода золота из организма, кроме механических, нет. Если оно застрянет где‑то в ворсинках кишечника, то будет там лежать очень долго и затруднять всасывание других полезных веществ», — рассказала она.

Эксперт добавила, что при содержании в золоте тяжелых металлов возрастает риск аллергических реакций. У чувствительных людей возможна кожная или контактная аллергия.

В итоге Мухина посоветовала не употреблять сусальное золото в большом количестве. Кроме того, она посоветовала уточнять качество и чистоту продукции при заказе блюд с такой добавкой. А при появлении сильной боли в животе, тошноты, рвоты, задержки стула и других похожих симптомов сразу обращаться к врачам.

Ранее в московском ресторане появились покрытые золотом блины.