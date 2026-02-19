Отец Блиновской рассказал, как живет «королева марафонов» в колонии

Елена Блиновская находится в колонии с прошлого года. Бизнеследи приходится непросто в заточении.

© WomanHit.ru

Весной прошлого года Елена Блиновская была приговорена к пяти годами колонии. Родители блогерши мало что знают о ее нынешней жизни, однако по той информации, которая у них есть, можно сделать не самые обнадеживающие выводы.

Папа «королевы марафонов» Олег Анатольевич рассказал о том, в каких условиях содержится его дочь. По его словам, они часто отправляют ей фрукты, овощи, сухие каши и супы, так как тюремная еда Елену категорически не устраивает.

Скоро родители планируют навестить дочь.

«В конце февраля планируем навестить. Есть такая мысль, если она будет здорова. Пресса пишет, что она не совсем здорова, не знаю», — сказал Олег Анатольевич в разговоре с Super.

Он имел в виду недавнюю новость о том, что Елена слегла с сильной простудой. Сообщалось, что рядом с ИК-1 прорвало трубу, и обитатели колонии остались без света и тепла. Сам Олег Анатольевич не знает, правда это или нет.

Также он рассказал о том, кем работает Елена. «Королева марафонов» переквалифицировалась в швею и занята на швейном производстве.

Когда речь зашла об УДО, папа Блиновской заявил: «Пока никакой информации нет. Может быть, случится чудо. С планами на будущее она и сама не определилась».