Обнародованы неизвестные детали гибели группы Дятлова

Свидетель заявил, что в часах одного из туристов из группы Дятлова была установлена прослушка. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на программу «Малахов».

По словам свидетеля Виктора Иосифовича, он узнал это от друга следователя Льва Иванова — в 1959 году именно он вел дело о гибели туристов. При этом Виктор Иосифович утверждает, что при жизни Иванов не мог разглашать эту информацию из-за секретности.

Как рассказал мужчина, один из членов группы, инструктор по туризму Семен Золотарев, был приставлен к туристам с прослушкой.

«Часы, которые были у Золотарева — это прослушка. У него ж вот это, где заводится шурупик, он включает, и разговор всех слышен. Он должен был следить за ними, чтобы они там чего-то не натворили. Там же были объекты секретные. Золотарев должен был их пасти», — заявил он.

Виктор Иосифович также добавил, что во время расследования Иванов разговаривал с начальником вертолетного полка, которого попросили выделить летающий аппарат для поиска группы. По словам собеседника издания, ему сообщили, что вертолет нужен для поиска сбежавших заключенных, но экипировка поисковой группы выглядела необычно.

«Он посмотрел, когда они садились, у всех были противогазовые сумки. Это уже говорило о том, что что-то не так», — заявил Виктор Иосифович.

Его слова подтвердила дочь Иванова. Она заявила, что ее отец действительно проводил собственное расследование, которое не вошло в официальное дело. Впрочем, Виктор Иосифович добавил, что в итоге Иванову пришлось уничтожить все доказательства из-за приказа сверху.