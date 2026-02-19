Наследники Жириновского вновь обратились в суд

Дети Владимира Жириновского вновь обратились в суд — наследники умершего политика пытаются поделить 6-комнатную квартиру в Москве и родовую усадьбу в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что разбирательство идет между законным сыном Давидом Гарсия (бывший Игорь Лебедев) и внебрачным сыном Олегом Эйдельштейном. Вся недвижимость Жириновского досталась первому сыну — теперь Гарсия пытается продать жилплощадь. Этому пытается помешать Эйдельштейн.

В последний раз он попытался оспорить право Гарсии на продажу усадьбы. Для этого он даже прошел ДНК-экспертизу, чтобы доказать, что он тоже является законным наследником. Тест подтвердил родство с вероятностью 99,99%, но суд не принял это во внимание и отклонил апелляцию.

Как сообщает издание, Гарсия пытается продать квартиру на Нежинской улице в Москве за 450 миллионов рублей. Усадьба в деревне Дарьино в Одинцовском районе Подмосковья выставлена на продажу за сумму в 200 миллионов рублей.

