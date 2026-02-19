В России оценили предложение поднять возраст продажи алкоголя до 21 года

Политолог Антон Орлов в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о повышении возраста продажи алкоголя в России. По словам специалиста, соответствующая мера будет эффективной только в комплексе с другими шагами, нацеленными на снижение уровня алкоголизма среди молодежи.

Ранее замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб в беседе с РИА Новости выступил с предложением изменить возраст продажи алкоголя в России, повысив его до 21 года. При этом, по его словам, можно ввести послабления и разрешить продажу пива с 18 лет. Однако возрастной порог употребления крепкого алкоголя должен быть повышен, считает Гриб. Он пояснил, что к 21 годам у граждан формируется более высокий уровень ответственности.

В целом расцениваю эту инициативу положительно. Любая мера, которая направлена на ограничение доступа детей и подростков к крепкому алкоголю, заслуживает внимания и поддержки. Основная идея здесь - уберечь неокрепший организм и несформировавшуюся психику от губительного воздействия этанола. Человек вообще существо слабое, а ребенок - тем более. Подростку сложно противостоять соблазнам и давлению среды, поэтому прямая задача государства - оградить его от этого, пусть даже и запретительными мерами. Антон Орлов Директор Института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук

Говоря о возможном эффекте от повышения возраста, эксперт отметил, что в краткосрочной перспективе реализация данной меры сократит доступность крепких напитков для 18–20-летних.

«Однако важно понимать, что эта мера будет эффективна только в комплексе с другими шагами. Мы видим, что в России в последние 10–15 лет структура потребления алкоголя постепенно меняется в пользу слабоалкогольных напитков - вина и пива. Это позитивный тренд, который свидетельствует о начале формирования более зрелой культуры потребления. Эту культуру нужно развивать и дальше, ориентируясь на пример стран континентальной Европы, где алкоголь воспринимается как часть гастрономической традиции, а не как средство опьянения, и где люди умеют употреблять его умеренно», - сказал Орлов.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что любой запрет будет иметь смысл только тогда, когда у молодого человека будет достойная альтернатива для проведения досуга.

«Нельзя просто сказать «нельзя», нужно предложить «можно». Необходима развитая инфраструктура: доступные спортивные объекты и секции, кружки по интересам, современные библиотеки, кинотеатры, театры, тематические клубы - все то, чем молодежь сможет заняться в свободное время. В Москве эта инфраструктура создана и работает, но, к сожалению, далеко не во всех регионах страны ситуация обстоит так же хорошо. Без подготовки этой альтернативы запрет может привести лишь к росту потребления суррогатов», - отметил специалист.

Ранее сообщалось, что розничные продажи алкоголя в России в 2025 году снизились почти на 10%.