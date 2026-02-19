Стало известно, сколько детей живет в России

В России детское население, как сообщила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, составляет 21,4%.

В Китае показатель примерно такой же, а в США и Турции он выше.

«Детское население России - 31 миллион, 21,4%», - говорится в презентации, представленной главным внештатным детским специалистом по профилактической медицине минздрава РФ в ММПЦ "Россия сегодня" на заседании Научного совета РАН "Науки о жизни".

В КНР, по данным эксперта, детей в 10 раз больше, чем в нашей стране - почти 300 миллионов, однако процент детей в Китае составляет примерно столько же - 21,1%.

В Штатах детей вдвое больше - 72,6 миллиона, у них и больший процент среди общей популяции - 24,6.

В Турции, где население ощутимо меньше, чем в России, детей почти столько же - 22 миллиона. При этом процент в обществе выше - 25,5%.