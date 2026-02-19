Подарок за 31-го ребенка у СК попросил скандально известный российский многоженец
Скандально известный российский многоженец Иван Сухов попросил Следственный комитет (СК) России прекратить его уголовное дело. Об этом сообщает «Москва 24».
По данным источника, адвокат Сухова обратился к председателю СК Александру Бастрыкину после того, как у его клиента родился 31-й ребенок. Прекращение уголовного дела назвали «памятным подарком», который могли бы сделать для многоженца.
Дело в отношение Сухова было возбуждено из-за обвинения его в домогательствах со стороны старшей дочери. Девушка рассказала, что терпела действия интимного характера с 14 лет.
