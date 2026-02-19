Онищенко оценил риски для здоровья, если лизать лед Байкала

Лед на озере Байкал чистый и лизать его не опасно. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Сама вода Байкала, а, следовательно, и лед, который от нее образуется, он не опасен... Прелесть льда состоит в том еще, что он вымораживает там всякие сбросы, и он чище становится», - пояснил Онищенко, отвечая на вопрос о том, опасно ли лизать лед.

Он также добавил, что лично пробовал воду из Байкала, и она действительно чистая, РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, руководитель религиозной организации «Вечное синее небо» шаман Артур Цыбиков сказал, что действия певца SHAMAN (Ярослава Дронова) на Байкале некорректны. Так он прокомментировал опубликованное певцом видео. На кадрах артист облизывает лед озера.